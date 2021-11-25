Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

BATMAN (Habermetre) - İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık başkanlığında video konferans sistemi üzerinden 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, İlimizde de Valimiz Hulusi Şahin ve komisyon üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda; Kadına yönelik şiddete mücadele kapsamında yürütülen KADES (Kadın Acil Destek) Uygulaması, Elektronik Kelepçe Uygulaması, Batman Belediyesi'nce açılacak Kadın Konuk Evi'nin genel durumu ile toplumsal farkındalığın arttırılması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi için yürütülen faaliyetler görüşüldü.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya; Valimizin yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ömer METE, Batman Üniversite Rektör Prof. Dr. İdris DEMİR, İl Emniyet Müdürü Köroğlu KIRAÇ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan BAŞKAYA, Aile Mahkemesi Hakimi Yasemin Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Esra Belkıs Aktürk ile komisyon üyeleri katıldı.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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