"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon" Toplantısı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Şentürk, İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda, ilgili daire müdürlerinin katıldığı toplantıda, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ancak kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Yaşanan üzücü olayların tekrarlanmaması için kurumsal çalışmalar yapıldığını ancak topyekun elbirliği ile kadına karşı şiddetle mücadelede başarının mümkün olabileceğini vurgulayan Şentürk, "Şiddet olaylarının sosyal ve psikolojik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Kadına yönelik şiddette, konunun önce kaynağına inmeliyiz. Kadına yönelik şiddet mağdurunun korunmasının yanında, bir taraftan da şiddet uygulama potansiyeli olanlara karşı da etkin tedbirler geliştireceğiz. " diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve yapılacak çalışmaların yer aldığı sunumun yapıldığı toplantıda, kurumsal eğitim faaliyetlerinin içerisine sevgi ve merhamet duygusunun ve aile kavramını öne çıkaracak, anneye ve kadına hak ettiği değeri verecek, ona zarar gelmesini engelleyecek projeler ve çalışmalar yapılmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan