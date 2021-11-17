Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022-2025 Yılı 2. İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda konuşan Vali Akın, kadına yönelik şiddetin tüm dünyada her statü ve kültür seviyesindeki kadının yaşantısını olumsuz etkileyen önemli bir toplumsal sorun olduğunu ifade etti.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında Kırşehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile Kadın Konukevi'nin mağdur kadınlara barınma imkanı sunarak, gerekli psikolojik destek ve rehberlik hizmeti verdiğini ifade eden Akın, "Ayrıca konuyla ilgili kamu kurumlarımızın ve kolluk kuvvetlerimizin bünyesinde oluşturulan birimler, Alo 183 Sosyal Destek Hattı ve Kadına Destek Mobil Uygulaması ( Kades ) ile kadına şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz." dedi.

Çalıştay sonucunda ortaya çıkacak görüş ve öneriler dikkate alınarak 2022-2025 yıllarını kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı hazırlanacağını vurgulayan Vali Akın, "Çalışmamızın kadınlarımızın daha güzel bir hayata kavuşmasına vesile olmasını diliyorum. Çalıştayın hazırlanmasında emeği geçen başta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

Vali Akın'ın konuşmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu ve ilgili kurumların Kırşehir'de kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.

Çalıştaya, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tacettin Kale, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen ve ilgili kurum yöneticileri katıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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