Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Valiliğimiz Koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı'na katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya çalıştayda yaptığı sunumda, "Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi" ile 2022-2025 yıllarını kapsayan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı hakkında bilgiler verdi. Valimiz Ömer Faruk Coşkun ise burada yaptığı konuşmada, "Kadınlarımızın, yaşama, kendini güvende hissetme, eğitim alma, iş ve sosyal hayata katılma gibi hakları devletimiz tarafından sağlansa da, uygulamada 3 üncü şahıslardan kaynaklı bir takım sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle; şiddetin ortadan kaldırılması, kapsamlı ve eşgüdümlü politikaların birlikte uygulanmasıyla mümkün olacaktır. 2018-2021 yıllarını kapsayan 4 yıllık Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı hazırlanmış ve ilgili tüm tarafların katılımları ile uygulanmıştır. 30 Haziran 2021 tarihinde ise politika önceliklerini ortaya koyan, ilgili tüm tarafların katkı ve katılımlarıyla hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı yürürlüğe girmiştir. Bugün ise "Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi" ile 2022-2025 yıllarını kapsayan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı'nı" hazırlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı'nın hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaş kurumlarımıza, Sivil Toplum Örgütlerimize teşekkürlerimi sunuyor, ülkemizde ve tüm dünyada şiddetin yerine hoşgörünün ve sevginin olduğu yarınlar diliyorum" dedi. Toplantıya Vali Coşkun'un yanı sıra KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Vali Yard. Fatih Damatlar, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Müftüsü Mustafa Tekin, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileriyle ilgili personel katıldı.

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