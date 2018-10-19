Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri

Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalıklarının arttırılması amacıyla yürütülen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı" çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliği ile bedelli askerlik hizmetini ifa edecek olan er ve erbaşlara yönelik düzenlenecek 21 günlük temel askerlik eğitimi ders programı kapsamına "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Seminerleri" eklenmesine karar verilmişti.

Bu çerçevede 15. Piyade Eğitim Tugayı Çavuş Eğitim Tabur Komutanlığında bedelli askerlik hizmetinden yararlanan er ve erbaşlara eğitim semineri düzenlendi. Samsun ŞÖNİM Müdürü Tuğba Talay Tacar ve Sosyolog Ufuk Kızıltaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen seminerde Sosyolog Ufuk Kızıltaş tarafından Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda sunum yapıldı, er ve erbaşların soruları cevaplandırıldı.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personeline eğitim verildi

Kamu personelinin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalıklarının arttırılması amacıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda 2018 yılı içerisinde 81 ilde ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlilerine yönelik "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Seminerleri" gerçekleştirilmesi planlandı.

Bu kapsamda Samsun Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü personeline Kadına Yönelik Şiddetle mücadele konusunda Samsun ŞÖNİM'de görevli Sosyolog Derya Keküllüoğlu Aydemir tarafından eğitim verildi. Eğitimin ardından katılımcıların soruları cevaplandırıldı. - SAMSUN