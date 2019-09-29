29.09.2019 11:48

Kırklareli Ticaret Borsası personeline yönelik "Kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi verildi.

Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime, Borsa Başkanı Turhan Altıntel, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile borsa personeli katıldı.

Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde görevli hemşire Birce Kıran, kadına yönelik şiddetle mücadelede herkesin büyük rol oynadığını söyledi.

Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konularında toplumsal farkındalık ve bilinç uyandırılması gerektiğini ifade eden Kıran, şiddete mehilli kişilerde zihniyet dönüşümü sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Son yıllarda kadına yönelik şiddetin hat safhaya çıktığını dile getiren Kıran, "Güçlü aile, güçlü toplum için kadına şiddeti önlemeliyiz. Son yıllarda kadına yönelik şiddet artmış durumda. Bununla birlikte de kadın cinayetleri de arttı. Bu konuda herkeste farkındalık oluşturarak kadına yönelik şiddete dur demeliyiz. Bu kapsamda bilinç kazandırmak ve zihniyet dönüşümü sağlamak amacıyla bu eğitimler çok önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA