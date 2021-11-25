Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı, VKS Üzerinden 81 İlde Eş Zamanlı Olarak Yapıldı.

ERZİNCAN (Habermetre) - "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" kapsamında, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık başkanlığında 81 ilde Valiler, ilgili ve sorumluluğu bulunan kurumların yöneticilerinin katılımı ile toplantı yapıldı. Kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen toplantıda; Sayın Valimiz Mehmet Makas, yaptığı konuşmasında ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon ile önleyici ve koruyucu tedbir çalışmalarını en hassas şekilde uygulamaya devam edileceğine vurgu yaptı. Erzincan'daki toplantıya Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı ilgili ve sorumluluğu bulunan kurumların yöneticileri katıldı.

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