Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı Sona Erdi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Aydın İl Eylem Planı Çalıştayı sona erdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü tarafından Kuşadası Sea Light Otel'de düzenlenen ve 3 gün süren çalıştayın son günündeki kapanış törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı.

3 gün süren çalıştayın kapanış törenin de konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürü Seyfi Bozçelik,"3 gün boyunca süren yaptı sonunda kadına yönelik şiddette yol haritasın çıkardık. Kadın Hakları Komisyonumuz başta olmak üzere üç gündür bu çalıştaya katkı sunan, emek veren herkese teşekkür ediyorum"dedi. Daha sonra konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise kadına yönelik şiddetle mücadele çalıştayının çok verimli geçtiğini belirterek,"Amacımız kadına yönelik şiddetle mücadelede Aydın ilimizin eylem planını ortaya çıkarmaktı. Çok başarılı sonuçlar alındı. Çalıştayda emeği geçer herkesi tek tek kutluyorum"diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Köşger tarafından çalıştayın modörötörlüğünü üstlenen Şengül Yiğit ile çalıştayda sunum yapanlara katkılarından dolayı plaket verildi. - AYDIN