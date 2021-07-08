Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonunun görev süresi bir ay uzatıldı
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Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonunun görev süresi bir ay uzatıldı

Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonunun görev süresi bir ay uzatıldı
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonunun görev süresi, 21 Temmuz 2021'den itibaren bir ay uzatıldı.

Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonunun görev süresi, 21 Temmuz 2021'den itibaren bir ay uzatıldı.

Komisyonun görev süresinin uzatılmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, komisyonun görev süresi, Genel Kurul'un 6 Temmuz tarihli 99'uncu birleşiminde 21 Temmuz 2021'den itibaren bir ay süreyle uzatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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