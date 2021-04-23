Kadına Yönelik Şiddetin araştırılması için kurulan TBMM komisyon üyeleri, Resmi Gazetede yayımlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadına Yönelik Şiddetin araştırılması için kurulan TBMM komisyon üyeleri, Resmi Gazetede yayımlandı

Kadına Yönelik Şiddetin araştırılması için kurulan TBMM komisyon üyeleri, Resmi Gazetede yayımlandı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ - Haberler | Politika

KADINA yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu üye seçimi, Resmi Gazetede yayımlandı.

KADINA yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu üye seçimi, Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazetede yayımlanan listede, Komisyon Başkanı AK Parti Milletvekili Öznur Çalık oldu. Komisyon Başkanvekili AK Parti Milletvekili Tuba Vural Çokal, Komisyon Sözcüsü AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Komisyon Katibi ise MHP Milletvekili Esin Kara oldu.Listede yer alan komisyon üyeleri ise, AK Parti milletvekilleri Mehmet Şükrü Erdinç, Pakize Mutlu Aydemir, Nilgün Gök, Mahmut Atilla Kaya, Habibe Öcal, Hacı Ahmet Özdemir, Yelda Erol Gökcan oldu. Komisyonda CHP'den ise milletvekilleri Gamze Taşcıer, Aysun Baknoğlu, Suzan Şahin, Neslihan Hancıoğlu olurken, MHP'den milletvekili Hayati Arkaz oldu. HDP milletvekilleri Filiz Kesertecioğlu ve Semra Güzel ile İYİ Parti milletvekili Şenol Sunat da komisyonda üye olarak yerini aldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti, AK Parti'nin yeni vekil sayısı değişti
Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti, AK Parti'nin yeni vekil sayısı değişti
Durum vahim! Profesör 'İstanbul 45 dereceyi görecek, insanlar ölebilir' deyip tarih verdi
Durum vahim! Profesör "İstanbul 45 dereceyi görecek, insanlar ölebilir" deyip tarih verdi
Kabineye atanan üç yeni isim TBMM'de yemin etti
Kabineye atanan üç yeni isim TBMM'de yemin etti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Cem Yılmaz Merve Dizdar Toprak Sergen Caner Cindoruk
Spor Ömer Ali Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kadına Yönelik Şiddetin araştırılması için kurulan TBMM komisyon üyeleri, Resmi Gazetede yayımlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 08:39:03. #1.14#

title