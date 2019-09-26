Kadına yönelik şiddeti tiyatro oyunuyla anlattılar

26.09.2019 21:36

Kadıköy Halk Tiyatrosu oyuncuları kadına yönelik şiddeti konu alan "Mor" adlı oyunu, Kırıkkale'de sahneledi.

Kadıköy Halk Tiyatrosu kurucusu ve oyuncusu Ayşegül Yalçıner, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonundaki oyun öncesi gazetecilere bilgi verdi.

Oyunun kadına yönelik şiddeti konu edindiğini anlatan Yalçıner, "Oyun Ali Yalçıner tarafından yazıldı ve yönetildi. 5 kadının hikayesini anlatıyor ve hepsi yaşanmış hikayeler. Kadınların başına gelen trajik hikayeleri anlatıyoruz. Oyunda, yaşadığımız şiddeti anında anlatmamız gerektiğinin altını çiziyoruz." diye konuştu.

Yalçıner, oyunun bugünkü gelirlerini eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlayacaklarını dile getirerek, "Böyle bir sosyal sorumluluk projesi yapmak istedik. 3 yıldır bu oyunu oynuyoruz. Derdimiz daha fazla kadına ulaşmak." dedi.

Kaynak: AA