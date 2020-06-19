Kadına yönelik şiddeti önlemede "Risk Analiz Modülü" oluşturuluyor
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Kadına yönelik şiddeti önlemede "Risk Analiz Modülü" oluşturuluyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadına yönelik şiddetle mücadelede kalıcı tedbirler alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kadına yönelik şiddeti önlemede
19.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:08

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadına yönelik şiddetle mücadelede kalıcı tedbirler alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şiddete tekrar maruz kalma ya da can güvenliği tehlikesi yüksek olan mağdurları zamanında tespit etmek için Aile Bilgi Sistemine entegre edilmek üzere Risk Analiz Modülü geliştiriliyor.

Risk Analiz Modülü çalışması kapsamında, veriye dayalı, geçerli ve güvenilir bir risk değerlendirme o¨lc¸egˆi geliştirilecek. Ölçek ile belirlenen risk düzeyi doğrultusunda sosyal hizmet müdahalesi sağlanacak.

Çalışmaya, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığından ilgili uzmanlar da katkı veriyor. Risk Analiz Modülü kapsamında, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) için hazırlanan hizmet standartları doğrultusunda risk yönetimi adımları da belirlendi.

Pilot çalışma başlatılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yakın zamanda geliştirilen risk değerlendirme ölçeğinin psikometrik özelliklerinin test edilerek belirlenmesi amacıyla pilot çalışma başlatılacağını bildirdi.

Selçuk, "Pilot uygulama ile elde edilen veriler kapsamında risk değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik analizleri gerçekleştirilerek çıkan sonuçlar doğrultusunda bilimsel kanıta dayalı bir risk ölçeği oluşturulacak." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, çalışmaların tamamlanmasının ardından Kadına Yönelik Şiddet Vakalarında Risk Analizi Sisteminin uygulamaya konularak 81 ilde yaygınlaştırılacağını kaydetti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde hazırlanarak 2019 Kasım ayında yürürlüğe giren 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planında, Bakanlığın hedefleri arasında "Kadına yönelik şiddet olaylarının risk analizinin doğru yapılabilmesi amacıyla Aile Bilgi Sistemine entegre edilmek üzere risk analiz modülü geliştirilecektir." faaliyeti yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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