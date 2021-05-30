Kadına yönelik şiddeti önlemede merkez nokta ŞÖNİM'ler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdiresi Berna Bal Oğuztürk, gece gündüz fark etmeksizin günün her saatinde mağdurların yanında olduklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdiresi Berna Bal Oğuztürk, gece gündüz fark etmeksizin günün her saatinde mağdurların yanında olduklarını belirtti.

ŞÖNİM'lerde şiddet mağdurlarına verilen desteği anlatan Oğuztürk, birçok farklı yollardan ŞÖNİM'e başvuru yapılabildiğini ve gerekli durumlarda merkezin mağdurlara ulaştığını söyledi.

ŞÖNİM'e yapılan bir müracaatın ve yardıma ihtiyaç duyan şiddet mağdurlarına verilen desteğin sürecinden bahseden Oğuztürk, "Şiddete maruz kalan kadınlarımız, çocukları ile birlikte başvurabiliyorlar. Aynı zamanda kolluk kuvvetleri aracılığı ile başvuru da yapabiliyorlar. Ayrıca sosyal medyadan veya basına yansıyan vakalar, CİMER'e yapılan başvurular, diğer kurumlardan gelen ihbarlar, Aile Mahkemelerinden gelen sitemize düşen olaylar hakkında da inceleme yapıyoruz. Bunlara ek olarak hem jandarma noktalarına hem de polis merkezi amirliklerine yapılan müracaatlar da sistemimize düşüyor. Böylece vakalar hakkında ilk bilgileri elde ediyoruz" dedi.

'Şiddete uğrama ihtimali olan kadınlara hızlı bir şekilde polis yönlendirmesi yapılıyor'

Sisteme düşen vakalar sonrasında mağdur ile hızlı bir şekilde iletişim kurduklarını söyleyen Oğuztürk, "Bu doğrultuda vakaya meslek elemanı atıyoruz ve müracaatçıya ulaşıyoruz. Müracaatçının bilgisini alıyoruz. Eğer şiddete uğrama ihtimali varsa polis yönlendirmesi gerçekleştiriyoruz. Gerekirse ek tedbirler için mahkemeye başvuruyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kimlik değişimine kadar detay bilgilendirme yapılıyor"

Bazı vatandaşların ŞÖNİM'e kendilerinin gelerek başvuru yaptığını ve merkez hakkında bilgi aldıklarını kaydeden Oğuztürk, "Bu tür müracaatçıların görüşmesini meslek elemanlarımız gerçekleştiriyor. Durumunu değerlendirdikten sonra kendisine 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında detaylı bilgilendirme yapılıyor" dedi.

Süreç içerisinde şiddet mağduru kadına uygun tedbir kararlarının devreye girdiğini belirten Oğuztürk, "Elektronik kelepçe, gizlilik kararı, vakanın durumu çok kritikse ise kimlik değişimine kadar detay bilgilendirmesi yapılıyor. Bunlardan hangisi uygunsa ona göre kişinin dilekçesi alınıp, Aile Mahkemesi'ne tedbir kararının alınması için form gönderiliyor" diye konuştu.

"İhtisaslaşmış kadın konukevlerimiz var"

Kolluk kuvvetleri aracılığı ile gelen kadınların durumunun da araştırıldığını ve gerekli desteğin sağlandığını belirten Oğuztürk, "Kişinin durumuna uygun kadın konukevine yönlendiriliyor. Ankara'da ihtisaslaşmış Kadın Konukevlerimiz var. Kadınlarımız orada ne kadar kalması gerekiyorsa o kadar kalabiliyor, bir süre sınırı yok" ifadelerine yer verdi.

Şiddete uğrayan kadınlara her destek sağlanıyor

Mağdur kadınlara destek sağlanırken diğer kurum ve kuruluşlarla da ortak hareket edildiğini söyleyen Oğuztürk, "Kadınlarımıza konukevlerinde kaldıkları süre boyunca mesleki danışmanlık hizmetleri veriliyor. Çalışabilecek durumdalar ise İŞKUR'a yönlendiriliyor. Eğer bir hukuki desteğe ihtiyacı varsa da hukuki danışmanlık hizmeti veriliyor. Kadının yanında çocuğu varsa kreş hizmetinden yararlanması sağlanıyor" açıklamasında bulundu.

ŞÖNİM'ler 81 ilde faaliyet gösteriyor

Öte yandan, 81 ilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi bulunuyor. 7/24 esasıyla faaliyet gösteren ŞÖNİM'ler, hizmete açıldığı tarihten Nisan 2021 sonuna kadar ülke genelinde 702 bin 734 kadın, 56 bin 454 erkek ve 97 bin 515 çocuk olmak üzere toplamda 856 bin 703 vatandaşımıza destek verdi.

Bakanlığın 112, belediyelerin 32, Göç İdaresinin 3 ve sivil toplum kuruluşunun 1 kadın konukevi olmak üzere toplamda 148 kadın konukevi bulunuyor. Kadın konukevlerinde barınanların yüzde 62'ini kadınlar, yüzde 38'ini de çocuklar oluşturuyor. Kadın konukevlerinde şiddet nedeniyle barınma oranı yüzde 49,5 iken sosyal ve ekonomik yoksulluk nedeniyle barınma oranı ise yüzde 50,5.

Ayrıca Türkiye genelinde 360 Sosyal Hizmet Merkezi'nde bulunan şiddet önleme irtibat noktalarında da şiddet mağduru vatandaşlar müraacat edebiliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı