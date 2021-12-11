KADINA YÖNELİK ŞİDDETE VE ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI PEDAL ÇEVİRDİLER

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Manavgat Belediyesi bünyesinde kurulan ve ilçede yaşayan kadınlardan oluşan Özgüven Timi, kadına yönelik şiddete ve çocuk istismarına karşı farkındalık oluşturmak için bisiklet sürdü. Düdük çalarak pedal çeviren kadın ve çocuklar, 'Kadına Şiddete Hayır' sloganı attı.

Manavgat Belediyesi bünyesindeki Özgüven Timi, kadına yönelik şiddete ve çocuk istismarına dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi. Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar, çocuklarıyla bisiklet sürdü. Antalya ve İbrahim Sözen caddelerinde pedal çeviren kadırlar, 'Kadın Şiddetine Hayır', 'Çocuk İstismarına Hayır' sloganı attı. Etkinlikte düdük çalan kadınlar, bisiklet turunu Atatürk Kültür Merkezi önünde sonlandı.

Etkinlikte Özgüven Timi adına konuşan Şükran Karahan, dünyada her 3 kadından birinin şiddete maruz kaldığını ifade etti. Çocuk ve gençlere yapılan istismar nedeniyle de özgüveni düşük bireylerin yetiştiğini dile getiren Karahan, "Özgüven Timi olarak, ülkemizde temel bir toplumsal sorun niteliğindeki kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarını insan hakları ihlali olarak değerlendiriyor ve asla kabul etmiyoruz" diye konuştu.