Kadına Yönelik Şiddete Sosyal Deneyle Dikkati Çektiler

Kütahya'da kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için yapılan sosyal deneyde vatandaşlar duruma müdahale etti.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi'nde sosyal deney gerçekleştirdi.



Deneyde üniversite öğrencisi Elmas Buse Bulut ve İsmail Kurt, evli bir çifti canlandırarak senaryo gereği sokak ortasında tartışmaya başladı. Ses tonlarının yükseldiği tartışmayı gören bazı vatandaşlar olayı gerçek sanarak müdahalede bulundu.



Müdürlük personeli de tartışmanın hemen ardından gizlendikleri yerlerden çıkarak şiddet karşıtı yazıların bulunduğu dövizler açtı ve "Kadına şiddete dur de" sloganını attı.

"Vatandaşlarımız şiddete sessiz kalmadı"

Gazetecilere açıklamada bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdür Vekili Nüket Özel, kadına yönelik şiddet konusunda toplumun farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.



Etkinlikler kapsamında kentin muhtelif yerlerinde sosyal deneyler yaptıklarını dile getiren Özel, şunları ifade etti:

"Farkındalığın artırılmasının yanı sıra vatandaşlarımızın kadına yönelik şiddete karşı tepkisini ölçmek amacıyla şehrimizin muhtelif yerlerinde etkinlikler düzenliyoruz. Etkinlik kapsamında üniversite öğrencisi iki arkadaşımız senaryo gereği sokak ortasında tartıştılar. Beklediğimiz gibi vatandaşlarımız şiddete sessiz kalmadı. Herkes her yerde araya girmeye çalıştı. Hatta arkadaşlarımız bunun bir etkinlik olduğunu açıklamak durumunda kaldılar. Bugün burada yine durmaksızın kadına şiddete hayır diyoruz."

Özel, duyarlılıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.



Vatandaşlar da şiddetin her türlüsünün kabul edilemez olduğunu, bu bilincin toplumda oluşmasına katkı sağlayan çalışmaların zaman zaman tekrar edilmesini istediklerini ifade etti.