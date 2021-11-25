Kadına yönelik şiddete Samsunspor'un "mor forması" ile çalışarak dikkati çekiyorlar

SAMSUN (AA) - Samsun'da bir diş kliniğinin çalışanları, doktorlar ve yöneticileri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla gün boyunca Samsunspor'un mor formasıyla mesai yapıyor.

Kliniğin ortaklarından İbrahim Ayberk Yelken, AA muhabirine, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bu duruşu sergilediklerini söyledi.

Dünyada ve Türkiye'de kadına yönelik şiddetin arttığına işaret eden Yelken, şöyle konuştu:

"Birçok kadın ne yazık ki bu şiddet nedeniyle hayatını kaybediyor. Samsunspor, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla mor formaları satışa sundu. Biz de kliniğimiz çalışanları olarak bu formayı edindik ve bu mücadeleye destek vermek istedik. Hastalara ve topluma mor formayla kadına yönelik şiddetin son bulması için mesaj verdik. Farkındalık oluşturarak umuyoruz ki kadına yönelik şiddet son bulur. Bir daha böyle etkinlikler yapmak zorunda kalmayız."

Klinik çalışanlarından uzman diş hekimi Safiye Seyhan Keskin de Yılport Samsunspor'un kadına yönelik şiddete karşı başlattığı kampanyaya destek olmak istediklerini dile getirerek, "Maalesef ülkemizde çok fazla kadına yönelik şiddet bulunmakta. Biz de buna karşı tepkimizi göstermek istiyoruz. Hem fiziksel hem manevi olarak kadına yönelik şiddetin karşısındayız." diye konuştu.

Klinik çalışanlarından Arife Bekdemir de gün boyu farkındalık oluşturmak için mor forma giydiklerini anlatarak, "Tüm klinik olarak kadına yönelik şiddete karşıyız. Bir kadın olarak kadına şiddetin son bulmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Asistan Büşra Celepci ise kadına şiddetin son bulmasını istediklerini kaydetti.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri

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