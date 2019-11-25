"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarası Dayanışma ve Mücadele Günü"

25.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:33

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Demokrasi Meydanı toplanma

Ulu Camiye doğru yürüyüş

Atatürk Meydanı açıklama alanı

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Cesur'un açıklaması Kahramanmaraş'ta, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

AK Parti Kadın Kolları tarafından organize edilen etkinlikte Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, kadınlara yönelik şiddete ellerindeki dövizlerle tepki gösterdi ve yürüyüş gerçekleştirdi.

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Cesur, yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi anlamında farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi.

AK Kadınlar olarak, sadece kadınlara değil, insanlıktan bir nebze nasibini almış herkese yapmak üzere 81 ilde eşzamanlı olarak toplandıklarını dile getiren Cesur, "Bizler AK Parti'nin 5 milyona yaklaşmış kadın üyesi adına, genel geçer cümleleri kurmak ve dostlar alışverişte gözüksün misali buluşmalar için toplanmadık." dedi.

17 yılı aşkın iktidarlarında her daim ortaya koydukları samimiyet ve sorumluluk bilinciyle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştıklarını dile getiren Cesur, "Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir.' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli hanımefendinin, her platformda göstermiş oldukları samimi duyarlılıkları milletimizin malumlarıdır. Yıllardır sürdürdükleri kapsamlı mücadeleler ile kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte yürüyüşe Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'da kadınlara destek verdi.

Kaynak: AA