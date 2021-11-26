MARDİN (Habermetre) - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Daire Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla Artuklu Yeni Spor Salonunda bir takım etkinlik düzenledi. Kadınlara turuncu maske ve balon dağıtılarak etkinlik alanına alındı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte bir konuşma yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkan Vekili Hacire Öncü, şiddetten en çok etkilenen kişilerin kadın ve çocuklar olduğu belirtti. "Milli ve manevi değerlerimiz ile asla bağdaşmayan kadına yönelik şiddeti, Sayın Cumhurbaşkanımız ifadeleriyle bir insanlık suçu olarak görüyor ve bu konuda mücadelemizi "sıfır tolerans" ilkesiyle en üst seviyede sürdürüyoruz" diyen Öncü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile beraber bu konuda bir çalıştay düzenlediklerini ifade etti. Öncü, konuşmasını şöyle tamamladı: "Kadınlarımıza verdiğimiz her desteğin ailelerimizi ve dolayısıyla toplumumuzu daha güçlü kılacağına inanıyorum. Çünkü kadın milli ve manevi değerlerimizde, cennetin ayakları altına serildiği, eli öpülesi bir anne, göz aydınlığı bir eş veya güzel yetiştirilmesi ile gurur duyulan bir evlattır. Medeniyetimizin göstergesidir. Gelin hep birlikte şiddete karşı bir olalım birlik olalım. "Kadınlar sahada, yürüyüş ve spor aktiviteleri yaptı. Müzik dinletisi ve halaylarla gönüllerince eğlenen kadınlara program sonunda aşure dağıtıldı. Etkinliğe, Mardin kadın stk temsilcileri, belediye ile kurum amirleri, personeller, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı personeli ile kursiyerleri ve vatandaşlar katıldı.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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