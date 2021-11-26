Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Cizre ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı.
CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Cizre ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadınlara Kades uygulaması tanıtıldı.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince Nur Mahallesi Kadın Kültür Merkezinde program düzenlendi.
Programda, katılımcılara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, kadına yönelik şiddet konusunda bilgi verdi.
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AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri