Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Diyarbakır Temsilciliğince, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddetle mücadele çağrısında bulunuldu.

KADEM Diyarbakır Temsilcisi Sibel Çetinkaya, dernek binasında düzenlenen programda, KADEM'in Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hazırladığı kampanyada, "Sevgi ile şiddet yan yana gelmez" mesajı verildiğini söyledi.

KADEM'in bu yıl verdiği mesajın amacının, özellikle son yıllarda aşk, sevgili, eş gibi kelimeleri sık sık cinayet, şiddet, ölüm gibi kelimelerle bir araya getiren hastalıklı yaklaşımların önüne geçmek olduğunu aktaran Çetinkaya, medyaya yansıyan acı olayların, özellikle şiddet mağdurlarının acıya katlanmak için çeşitli bahanelere sığındıklarını ortaya koyduğunu bildirdi.

Sevginin, şiddet, cinayet, istismar ile yan yana gelemeyecek bir kavram olduğunu belirten Çetinkaya, şunları kaydetti:

"KADEM, her yıl '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde tüm dünyada varlığını sürdüren şiddete karşı duyarlılığı artırmak amacıyla kampanyalar düzenliyor. Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet, dil, din, ırk, sınıf, cinsiyet ayırt etmeksizin tüm toplumların ortak sorunu. KADEM, kadınların onurları ile yaşayabileceği adil bir dünya inşa etme hedefine, hak savunuculuğu ve literatüre katkılarının yanı sıra toplumsal bilinç oluşumuna yardımcı kampanyalarla ilerliyor."

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri

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