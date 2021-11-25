MUŞ (AA) - Muş'ta, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet ile Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlükleri, vatandaşları kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirdi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Muş Valiliği önünde stant kuran İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet ile Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara kadınlara şiddete karşı hazırlanan broşürleri dağıttı.

Vatandaşlardan Fidan Toprak, uygulamanın çok faydalı olduğunu belirterek, "Kadınlar şiddete uğradığında nereye başvuracağını bilmiyordu ama bizi bilgilendirdiler. Bu uygulama sayesinde kadınlar artık güvende olacak." dedi.

Ruken Çetin ise KADES'İ kullandığını ve uygulamanın çok faydalı olduğunu söyledi.