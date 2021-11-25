Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Haberler
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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Muş'ta, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet ile Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlükleri, vatandaşları kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirdi.

MUŞ (AA) - Muş'ta, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet ile Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlükleri, vatandaşları kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirdi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Muş Valiliği önünde stant kuran İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet ile Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara kadınlara şiddete karşı hazırlanan broşürleri dağıttı.

Vatandaşlardan Fidan Toprak, uygulamanın çok faydalı olduğunu belirterek, "Kadınlar şiddete uğradığında nereye başvuracağını bilmiyordu ama bizi bilgilendirdiler. Bu uygulama sayesinde kadınlar artık güvende olacak." dedi.

Ruken Çetin ise KADES'İ kullandığını ve uygulamanın çok faydalı olduğunu söyledi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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