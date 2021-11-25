BURDUR (AA) - Burdur'da "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla siyasi partilerin kadın kolları başkanları basın açıklaması yaptı.

Ak Parti Burdur İl Kadın Kolları Başkanı Zeliha Bağcı, il başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin, yalnızca kadın oldukları için uygulanan ve kadınları etkileyen insan hakları ihlallerine yol açan her türlü tutum ve davranış olduğunu söyledi.

AK Parti olarak kuruldukları ilk günden beri kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attıklarına dikkati çeken Bağcı, "2004 yılında Anayasa'da pozitif ayrımcılık ilkesini düzenledik. 2005 yılında Türk Ceza Kanunu'nda yaptığımız değişiklik ile 'töre nedeniyle' ifadesini ekledik." dedi.

Bağcı, Medeni Kanun ve İş Kanunu'nda yaptıkları düzenlemeyle kadını güçlendiren politikalar ve uygulamalarla yollarına devam ettiklerini belirterek, 81 ilde ŞÖNİM'leri kurduklarını, KADES, elektronik kelepçe, ALO183 çağrı hattı, bakanlıklar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitimler, eylem planlarıyla topyekun mücadele kararlılıklarının devam ettiğini kaydetti.

Kadın, erkek, çocuk, her bir insana ve tüm yaratılmışlara muhabbeti, sevgiyi esas alan bir medeniyete sahip olduklarına vurgulayan Bağcı, "Biz, 'şiddet' kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadelede kararlıyız." ifadesini kullandı

Bağcı, var olan çözüm önerilerine yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

Açıklamaya, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi de katıldı.

"Projemize 'YaşamHak' adını verdik"

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zinet Gezer de Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceklerini, CHP'nin iktidara gelmesi durumunda ilk hafta içinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını dile getirdi.

CHP'nin geçen sene genel merkez bünyesinde "Alo Şiddet" hattı kurarak sözleşmenin bir maddesini hayata geçirdiğine belirten Gezer, "Projemize 'YaşamHak' adını verdik. 444 82 85 numaralı hattımızı arayan tüm şiddet mağduru kadın ve çocuklara, 7/24 ücretsiz destek hizmetleri verdik ve vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Basın açıklamasına Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve CHP İl Başkanı İzzet Akbulut da katıldı.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

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