Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Kades uygulaması tanıtım standında kadınlara bilgi verilmesi Datça Kaymakamı Mesut Çoban'ın konuşması Kadın polisin konuşması Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü MUĞLA(AA)- Muğla ve ilçelerinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü...

Kades uygulaması tanıtım standında kadınlara bilgi verilmesi

Datça Kaymakamı Mesut Çoban'ın konuşması

Kadın polisin konuşması Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

MUĞLA(AA)- Muğla ve ilçelerinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Seyfi Bozçelik ve beraberindekiler Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Bozçelik ve müdürlük çalışanları turuncu balonlarla katıldıkları programda, vatandaşlara "şiddete karşı susma" yazılı maske dağıttı.

Bozçelik ve beraberindekiler daha sonra çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kadına karşı şiddete dikkati çekmek için stant açıldı, broşür ve karanfil dağıtıldı.

Polis ve jandarmanın kadınların yardımına çok hızlı geldiği uygulamalı gösterildi.

Datça Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinliklerde de kadına karşı şiddete dikkat çekildi.

İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, aile içi ve kadına şiddetle ilgili Datça Emniyet Müdürlüğü bünyesinde büro oluşturduklarını kaydetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde de gerekli çalışmaların yapıldığını anlatan Çoban, "KADES uygulaması akıllı telefonlara indirilerek, tek butonla bu tür olaylarda hemen temas kurulabiliyor. Ayrıca yine kadınlarımız Alo 183'ü arayarak sorunlarını hemen iletebiliyorlar." dedi.

Datça Jandarma Lojmanları önünde de İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan ve ilgili kurum amirlerinin katıldığı etkinlikte bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan