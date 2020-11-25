Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca, Samsun, Kastamonu, Çankırı, Amasya, Tokat, Sinop ve Çorum'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca, Samsun, Kastamonu, Çankırı, Amasya, Tokat, Sinop ve Çorum'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki tüm kadın kolları teşkilatları olarak bir kez daha doğru, adaletli ve vicdani olanı haykırdıklarını söyledi.

Kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin tüm çabalara, çığlıklara, kanunlara rağmen devam ettiğine işaret eden Keser, "Şiddet bizim turuncu çizgimizdir demiştik. O çizgiyi aşanlarla mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sürecektir. Her türlü canlıya yönelik şiddetin yeryüzünden silindiği bir dünya duasıyla 5 milyonu aşan kadın üyemizle AK kadınlar olarak ilk günkü hassasiyetimiz ve titizliğimizle, bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz." dedi.

Çankırı

AK Parti Çankırı İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Kadın Kolları İl Başkanı Melike Çilhan, şiddetle mücadele çağrılarını tekrarlamak ve tüm dünyaya haykırmak için bir araya geldiklerini dile getirdi.

Kadına yönelik şiddetin devam ettiğini belirten Çilhan, şöyle konuştu:

"Bahaneleriyle kaim bazı cahillerin elleri, dilleri kadınların, çocukların bedenlerine, ruhlarına adeta bir balyoz gibi iniyor. Kadın Allah'ın yarattığı kıymetli varlık, biri diğerini tamamlayan insan teki. Nice peygamberlerin, şehitlerin annesi, nicelerinin şefkatli eşi, yol arkadaşı, evladı. Dünya tarihini yazan ve yaşayan iki şahitten biri ama bugün biz yine, kadına yönelik şiddeti konuşuyoruz ve dikkatleri çekiyoruz."

Çorum

AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkan Vekili Semra Akyüz Özdağ, parti binasında basın toplantısı düzenledi.

AK Parti kadın kollarının kadına yönelik şiddete her yıl tepki gösterdiğini hatırlatan Özdağ, "Bugün sadece yılın bir gününe hapsedilmiş, kalan 364 gününde unutulan bir gün değildir. Şiddet bizim turuncu çizgimizdir demiştik. O çizgiyi aşanlarla mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sürecektir." diye konuştu.

??????- Amasya

AK Parti Amasya Kadın Kolları Başkanı Mesude Altun Gürlevik, parti binasında yaptığı açıklamada, AK kadınlar olarak bu yıl da canlarını yakan bir sorun olan şiddetle mücadelede çağrılarını tekrarlamak, sadece kadınlara değil, tüm dünyaya haykırmak üzere 81 ilde eş zamanlı toplandıklarını dile getirdi.

Gürlevik, kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin tüm çabalara, çığlıklara, kanunlara rağmen devam ettiğini kaydetti.

Tokat

AK Parti Tokat Kadın Kolları Başkanı Havva Sabuncuoğlu, basın açıklamasında, kadının Allah'ın yarattığı kıymetli bir varlık oyduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Nice insani ve ilmi ilerlemeyi yaşadığımız 2000'li yıllarda bu ilkelliği ve zorbalığı durdurmak için tüm dünyanın mücadele ettiğini görüyoruz. Kadına yönelik şiddet sadece bir kişiye yönelmiş bir tehdit olmaktan çok uzaktır. Bu eylem tüm toplumun huzuruna kastediyor, aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor. Şiddet uygulayan ise insanlıktan çıkıyor."

Kastamonu

AK Parti Kastamonu Kadın Kolları, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

İl Kadın Kolları Başkanı Neslihan Kaya, kadına yönelik şiddetin toplumun tamamını hedef aldığını vurguladı.

Sinop

AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanı Selva Çam da parti binasında düzenlenen basın toplantısında, şiddetin turuncu çizgileri olduğuna dikkati çekti.

Bu çizgiyi aşanlarla çetin mücadelelerinin dün olduğu gibi bugün de yarın da süreceğini anlatan Çam, şunları ifade etti:

"AK Parti, kadın erkek milyonlarca üyesiyle 18 yıllık iktidarı boyunca kadının hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğuna inancını kanıtlamış, kadını toplumdan, siyasetten, hayattan ayrıştıran her türlü zihniyetle vazgeçmeden, sonuna kadar mücadele etmiş, büyük başarılara imza atmıştır. Bugüne kadar şiddetle çok yönlü bir mücadele verilmiştir, verilmeye devam edilmektedir ancak gidilmesi gereken yol uzundur. Bu uzun yolda tüm tarafların, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun el birliği yapması şarttır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın