Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

Kolombiya'da, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla çeşitli şehirlerde gösteriler düzenlendi.

26.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:35
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

'da, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla çeşitli şehirlerde gösteriler düzenlendi. Başkent Bogota'daki düzenlenen yürüyüşe katılan binlerce kişi kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
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