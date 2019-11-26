Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
Kolombiya'da, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla çeşitli şehirlerde gösteriler düzenlendi.
26.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:35
Kolombiya'da, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla çeşitli şehirlerde gösteriler düzenlendi. Başkent Bogota'daki düzenlenen yürüyüşe katılan binlerce kişi kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etti.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü