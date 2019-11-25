Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

25.11.2019 21:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:45

"25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Taksim Tünel'de toplanan kadınlar İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Pankartlar, düdükler ve sloganlarla kadın cinayetlerine dikkat çeken grubun İstiklal Caddesi'nde bir süre yürümesine izin verildi.

Polisin bariyerine kadar yürüyen kadınlar, burada protestolarına devam etti.

Dağılma çağrısı üzerine gruptakilerin büyük bir bölümü ayrıldı, ayrılmak istemeyen küçük bir gruba ise polis biber gazıyla müdahale etti.

Kaynak: AA