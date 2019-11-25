25.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:36

CHP Pehlivanköy İlçe Başkanlığınca Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Parti binasında toplanan Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri hazırladıkları sloganları okudu.

Kadın Kolları Başkanı Nezihe Pekcan, açıklamasında, kadına yönelik şiddete herkesin 'dur' demesini istediklerini belirtti.

Türkiye'de son yıllarda kadına yönelik şiddetin gittikçe arttığını ileri süren Pekcan, kadınların her gün şiddete, tacize ve tecavüzlere maruz kaldığını iddia etti.

2019 yılının ilk 10 ayında 383 kadının öldürüldüğünü ifade eden Pekcan, yapılan araştırmalarda cinayetlerin kadınların en yakınları tarafından işlendiğini belirtti.

Kaynak: AA