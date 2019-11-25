25.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:56

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Ziyarette Hatice Dost ile Şiddet Önleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Gülüzar Hacıoğulları ve beraberindekiler, çalışmaları hakkında Şentürk'e bilgi verdi.

Şentürk, ulusal ve uluslararası düzeyde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılan tüm pozitif gelişmelere rağmen bunun dünyada önemli sorunlar arasında yer almaya devam ettiğini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurgulayan Şentürk, "Kadınlara karşı cinsiyet ve medeni durum temeline dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve kadın erkek arasında hak eşitliği, eşit muamele ve eşit konum şartının sağlanabilmesinin tek yolu ancak toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesi ve bütüncül bir yaklaşımla mümkündür. Dinimize, gelenek ve göreneklerimize baktığımızda da Türk toplumunda kadına her zaman değer verilmiştir. Ayrıca ülkemizde, kadına yönelik şiddetle etkin mücadele edilmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA