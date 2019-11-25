25.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:02

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

AK Parti Adana İl Kadın Kolları, Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya gelerek kadına yönelik şiddete, taktıkları turuncu kurdele ve açtıkları dövizlerle tepki gösterdi.

İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, burada yaptığı açıklamada, her türlü şiddete karşı "turuncu çizgi" çektiklerini söyledi.

Dünyada hiçbir kazanım, güç veya makamın bir kadının yaşam hakkından daha değerli olmadığını vurgulayan Can, "Şiddetin dini, inancı, kültürü veya milliyeti olmaz. Katliam her yerde katliamdır, kimse savunamaz ve sonuna kadar da katiller ile mücadele şarttır. Sokakta yürüyen tüm kadınların kılık ve kıyafetine bakılmaksızın, yaşam tercihini veya inancını öne çıkarmadan, tüm siyasi partiler tutarlı ve ortak tavır içinde olmalıdır." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay da kadınların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

CHP Adana İl Kadın Kolları da Adana Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelerek, saçlarına taktıkları mor tokayla kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.

İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Yılmaz, kadına yönelik şiddetin artarak devam ettiğini dile getirdi.

Yılmaz, kadınların uğradıkları şiddete karşı susmayacağını, mücadeleden ve kazanımlarından vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Mersin

Mersin'de de Ulu Cami önünde toplanan kadınlar ellerinde "Kadına şiddete sıfır tolerans", "Güçlü kadın güçlü Türkiye" yazılı dövizlerle slogan atarak, Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Kadınların turuncu fular takarak farkındalık oluşturmayı amaçladığı yürüyüşe, vatandaşlar da destek verdi.

Yürüyüş, alanda saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sevginin olduğu yerde birlik ve beraberliğin olacağına işaret ederek, "Kadına şiddete karşı olmak için buradayız. Kadın her zaman baş tacı edilmeli. Kadına sevgide, saygıda kusur edilmemeli. Şiddete her zaman karşıyız." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya ise duyarlılık oluşturmak için bu etkinliği düzenlediklerini kaydetti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su da herkesin sevgi, merhamet ve saygıyla yaşadığı bir dünya için bir arada olduklarını aktardı.

CHP İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen yürüyüşte ise Eski Hastane Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, Atatürk Caddesi'ne yürüdü. "Şiddet kaderimiz değildir" ve "Haklarımıza, hayatımıza sahip çıkıyoruz" dövizleri taşıyan kadınlar bir süre slogan attı. Yüzlerine, şiddet görmüş gibi makyaj yapan bazı katılımcılar, kadına şiddete dikkati çekti.

Hatay

Hatay'da, AK Parti İl Kadın Kolları tarafından yürüyüş düzenledi.

Antakya 75. Yüzyıl Bulvarı'nda toplanan kadınlar, dövizlerle parti binasına kadar yürüdü.



Yürüyüşe, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ve kadın kolları üyeleri destek verdi.



İl Kadın Kolları Başkanı Sara Gök, yaptığı açıklamada, her türlü şiddete karşı turuncu çizgilerini çektiklerini belirtti.

Osmaniye

Osmaniye'de, AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Selma Boran, burada yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddet konusunda yaşananların, acıların ve cehaletin son bulması için toplumsal dayanışmanın şart olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bugün gerçekten bir dayanışma günüyse, başta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Gerçekten dayanışma günü ise sokakta yürüyen tüm kadınların kılık ve kıyafetlerine bakılmaksızın, yaşam tercihini veya inancını öne çıkarmadan, tüm siyasi partiler ortak tavır içerisinde olmalıdır."

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem İci de şiddetin her türlüsünü kınadığını ifade etti.

Kaynak: AA