Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Etkinliği
Hakkari'de "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Hakkari'de "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Hakkari Belediyesi önününde düzenlenen etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleriyle duvarlarda el boyama çalışması yaptı.
Vatandaşlara kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı etkinliğe, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Salih Kaya ve kurum çalışanları katıldı.