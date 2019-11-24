Kadına yönelik şiddete karşı "turuncu şemsiye" açıldı

24.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:16

Amasya'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte katılımcılar turuncu şemsiye açtı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, farkındalık oluşturmak için düzenlenen yürüyüşte, ellerinde turuncu şemsiyelerle Yavuz Selim Meydanı'ndan Gezi Yolu'na kadar yürüyen katılımcılar, "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" pankartı taşıdı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Azize Doyran, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına şiddetin sadece fiziksel değil, farklı yönlerle de uygulandığını söyledi.

Doyran, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde sadece devletin değil toplumun tüm kesimlerinin mücadele etmesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bizler burada bir farkındalık uyandırmayı hedefledik. Turuncu evrensel bir renk, neşeyi, sevinci temsil ettiği için biz kadına yönelik şiddette turuncu rengi hedefleyerek, kullanıyoruz. Kadına yönelik şiddet kuşaktan kuşağa aktarılan, coğrafi sınır tanımayan dünyanın her yerinde baş gösteren bir sorundur. Bunu kararlılıkla mücadele ederek yeneceğiz."

Yürüyüşe, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırlangıç, kurum çalışanları, Genç Kızılay üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA