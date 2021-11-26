Kadına Yönelik Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Paneli Düzenlendi 23-11-2021

TEKİRDAĞ (Habermetre) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğiyle Üniversitemiz ev sahipliğinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Paneli düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, Tekirdağ Valisi Aziz YILDIRIM ve eşi Güllühan YILDIRIM, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN ve eşi Selda ŞAHİN, Başsavcı vekili Uğur ÖZCAN, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman KILIÇ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü USLU, KADEM Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep ŞENTOP ŞAHİN, TNKÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ezgi CANKURT, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademik ve idari personel, öğrenciler, Tekirdağlı vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Panelde Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve Merkez Müdürümüz Dr. Öğr Üyesi Ezgi CANKURT hocamız da 'CEDAW Komitesi Kararlarına Genel Bir Bakış' konulu tebliğini sunmuştur.

Panel, günün anısına toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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