Kadına yönelik şiddete karşı 'Risk Analiz Modülü'
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Kadına yönelik şiddete karşı 'Risk Analiz Modülü'

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddete tekrar maruz kalma ya da can güvenliği tehlikesi yüksek olan mağdurları zamanında tespit etmek için 'Risk Analiz Modülü' geliştirildiğini duyurdu.

Kadına yönelik şiddete karşı 'Risk Analiz Modülü'
19.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:18

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddete tekrar maruz kalma ya da can güvenliği tehlikesi yüksek olan mağdurları zamanında tespit etmek için 'Risk Analiz Modülü' geliştirildiğini duyurdu. Bakan Selçuk, risk değerlendirme ölçeğinin psikometrik özelliklerinin test edilerek belirlenmesi amacıyla pilot çalışma başlatılacağını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; kadına yönelik şiddetle mücadelede kalıcı tedbirler alabilmek için çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, şiddete tekrar maruz kalma ya da can güvenliği tehlikesi yüksek olan mağdurları zamanında tespit etmek için bakanlığın kullandığı 'Aile Bilgi Sistemi'ne entegre edilmek üzere 'Risk Analiz Modülü' geliştiriliyor. Risk Analiz Modülü çalışması kapsamında; veriye dayalı, geçerli ve güvenilir bir risk değerlendirme ölçeği geliştirilecek. Ölçek ile belirlenen risk düzeyi doğrultusunda sosyal hizmet müdahalesi sağlanacak. Çalışmaya, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ilgili uzmanlar da katkı veriyor. Risk Analizi Modülü kapsamında, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) için hazırlanan hizmet standartları doğrultusunda risk yönetimi adımları da belirlendi.

'PİLOT ÇALIŞMA BAŞLATILACAK'Bakan Selçuk, yakın zamanda geliştirilen risk değerlendirme ölçeğinin psikometrik özelliklerinin test edilerek belirlenmesi amacıyla pilot çalışma başlatılacağını söyledi. Bakan Selçuk, "Pilot uygulama ile elde edilen veriler kapsamında; risk değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik analizleri gerçekleştirilerek çıkan sonuçlar doğrultusunda bilimsel kanıta dayalı bir risk ölçeği oluşturulacak" dedi.

Selçuk, çalışmaların tamamlanmasının ardından 'Kadına Yönelik Şiddet Vakalarında Risk Analizi Sistemi'nin uygulamaya konularak 81 ilde yaygınlaştırılacağını kaydetti.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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