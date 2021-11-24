EDİRNE (AA) - Edirne'de "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" konferansı düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esma Mıhlayanlar, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesinde düzenlenen konferansta, merkezlerinin kadınların sağlık, eğitim sosyal, ekonomi gibi farklı alanlarda yaşadığı sorunları ele aldığını, faaliyetlerini bu kapsamda sürdürdüğünü anlattı.

Dünyada ve Türkiye'de devletlere bağlı kurumlar, topluluklar ve derneklerin kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla yürüttükleri politikalarını geliştirerek çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden Mıhlayanlar, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetle mücadele farklı disiplinlerle çok yönlü olarak toplumun tüm kesimleriyle birlikte ele alınması gereken bir konudur. Tüm paydaşların birlikte hareket etmesi ve şiddetin önlenmesi konusunda çözüm odaklı hizmetler belirlenmelidir. Şiddetin önlenmesi konusunda toplumsal farkındalığın artırılması özellikle eğitim kurumlarının tüm kademelerinde her türlü şiddete yönelik olarak bilinçlendirme çalışmaları yürütülerek eğitim ve koruyucu hizmetlerle şiddetin hiç oluşmamasına odaklanılmalıdır."

Edirne Şiddet Önleme ve izleme Merkezi Müdür Vekili Nihan Ertan ise kadına yönelik şiddetin önlemesi amacıyla yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konferansta sosyolog Gamze Haşhaş ve sosyal çalışmacı Aslı Kaygısız da sunum yaptı.

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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