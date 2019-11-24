Kadına yönelik şiddete karşı kadınlar eylemde: 'Yaşamak istiyoruz'
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Kadına yönelik şiddete karşı kadınlar eylemde: 'Yaşamak istiyoruz'

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, kadınlar Türkiye’nin dört bir yanında ‘yaşamak istiyoruz’ sloganıyla eylemdeydi.Kadın Meclisleri öncülüğünde çok sayıda kadın İstanbul başta olmak üzere Ankara, Adana, Eskişehir ve Antalya’da sokağa çıktı.

24.11.2019 23:54 | Son Güncelleme: 24.11.2019 23:54
Kadına yönelik şiddete karşı kadınlar eylemde: 'Yaşamak istiyoruz'

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, kadınlar 'nin dört bir yanında 'yaşamak istiyoruz' sloganıyla eylemdeydi.


Kadın Meclisleri öncülüğünde çok sayıda kadın İstanbul başta olmak üzere Ankara, Adana, Eskişehir ve 'da sokağa çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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