Kadına yönelik şiddete karşı kadınlar eylemde: 'Yaşamak istiyoruz'

24.11.2019 23:42 | Son Güncelleme: 24.11.2019 23:42

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, kadınlar Türkiye'nin dört bir yanında 'yaşamak istiyoruz' sloganıyla eylemdeydi.

Kadın Meclisleri öncülüğünde çok sayıda kadın İstanbul başta olmak üzere Ankara, Adana, Eskişehir ve Antalya'da sokağa çıktı.