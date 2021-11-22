Kadına yönelik şiddete karşı Büyükşehir ve Baro'dan eğitim çalışması

Şiddete karşı güç birliği

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında, Büyükşehir personeline ve Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatlarına eğitim verildi.

EĞİTİM ÇALIŞMASI

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında iş birliği yapıyor.

Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi ile Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı birlikteliğiyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi konusunda hizmet içi eğitim çalışması gerçekleştirildi.

ŞİDDETİN TÜRLERİ VE BAŞVURU MEKANİZMALARI

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Personeli Sosyolog Elif Uras, daire çalışanlarına, avukatlara ve merkez üyelerine; Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet konusunda bilgi aktardı. Eğitim kapsamında; Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet, Şiddetin Türleri, Şiddetin Etkileri ve Başvuru Mekanizmaları konularına da değinildi.

AİLENİN KORUNMASI, KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi Üyesi Av. Deniz Eylem Coşkun da; 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğini anlattı. Av. Coşkun, kanun kapsamında kadına yönelik şiddet ile ilgili verilecek koruyucu ve önleyici tedbirlerle ilgili de bilgi verdi.

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