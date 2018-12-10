Kadına Yönelik Şiddete Hakkın Yok" Paneli

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, "Belediyede kadın istihdamında önemli artış sağladık. Kadın istihdamında Türkiye ortalaması yüzde 33, biz bu ortalamanın üzerindeyiz." dedi.

Vali Yaman, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddete Hakkın Yok" panelinde yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için şiddet eğilimi olan erkeklere eğitim verilmesinin önemine işaret ederek şiddetin bir an önce ülke gündeminden düşmesi gereken bir konu olduğunu kaydetti.

Son yıllarda kadın hakları konusunda önemli yasal değişiklikler yapıldığını dile getiren Yaman, kadın istihdamında da büyük artış olduğunu vurguladı.

Yaman, Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak kadın istihdamına büyük önem verdiklerini belirterek "Belediyede kadın istihdamında önemli artış sağladık. Kadın istihdamında Türkiye ortalaması yüzde 33, biz bu ortalamanın üzerindeyiz." dedi.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ da kadın istihdamı konusundaki projelere destek sunduklarını söyledi.

Panele, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, İl Müftüsü İsmail Çiçek de katıldı.