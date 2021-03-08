Kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için 5 ülkeden 29 kadın klip çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için 5 ülkeden 29 kadın klip çekti

08.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:12
Kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için 5 ülkeden 29 kadın klip çekti

Kadına yönelik şiddeti önlemek ve toplumda farkındalık oluşturmak için Türkiye'nin de içinde bulunduğu 5 ülkeden 29 kadın darbedilmiş efekti verilmiş özel makyajlarıyla klip çekti.

Kadına yönelik şiddeti önlemek ve toplumda farkındalık oluşturmak için Türkiye'nin de içinde bulunduğu 5 ülkeden 29 kadın darbedilmiş efekti verilmiş özel makyajlarıyla klip çekti.

Akılda Bin Fikir ve Çeşitlilik Güzeldir eTwinning projeleri kapsamında Arnavutluk, Estonya, Litvanya, Romanya ve Türkiye'den 29 kadın öğretmen hemcinslerine yönelik şiddete dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için çalışma başlattı. Bu çerçevede, kadınlar darbedilmiş efekti verilmiş özel makyajları ile işaret dili kullanarak klip çekti.

Proje ortaklarından Havza Vakıfbank Atatürk Ortaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Nevim Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klipte rol aldığını aktardı.

Kadınların hangi ülke, din, dil, ırk ve statüye sahip olurlarsa olsunlar şiddete maruz kalabildiğini belirten Gürel, "Bu insanlık dışı davranışı eğitimciler olarak kınadığımızı işaret dili ile anlatmak için bir hafta boyunca birer saat online ortamda uluslararası işaret dili eğitimcisi Feyzan Şenol öğretmenimizden eğitim aldık." dedi.

Farkındalık oluşturmayı amaçladıklarına işaret eden Gürel, şunları kaydetti:

"Akılda Bin Fikir ve Çeşitlilik Güzeldir eTwinning projeleri ortakları ile bir araya gelerek çeşitli kostüm ve makyajlarla şiddete maruz kalan kadınlarımızın işaret dili kullanarak seslerini duyurmaya çalıştık. Çalışmamız Arnavutluk, Estonya, Litvanya, Romanya ve Türkiye'den 29 kadının katılımıyla gerçekleşti. Klibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yetiştirdik. Topluma duyarlılık ve farkındalık kazandırmak için şiddete uğrayan kadınların sesi olmaya çalıştık. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Hakan Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Ünal Karaman Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için 5 ülkeden 29 kadın klip çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 16:35:02. #1.14#
title