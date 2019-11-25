Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için gökyüzüne balon bıraktılar

25.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:00

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' nedeniyle etkinlik düzenledi.



Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla gökyüzüne uçan balon bırakıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile eşi Leyla Güngör'ün de katıldığı etkinlikte, boyalı ellerle platforma el basılarak kadına şiddete tepki gösterildi.



Etkinlikte konuşan Başkan Güngör, "Günümüzde şiddet, sosyolojik olarak tüm toplumların karşı karşıya olduğu ve baş etmek zorunda kaldıkları en önemli sorun alanlarından biridir. Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir evrensel kuralını koyan inancımız, özellikle kadın söz konusu olduğunda daha da hassas yaklaşımlar ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kadın yoksa toplumun yarısı da yoktur. Şiddet, zulüm, baskı ve ayrımcılığın her türlüsünü kınadığımızı belirtiyor, bu konularda toplumca bir mücadele içerisinde bulunmamızın gerekliliğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA