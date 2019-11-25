'Kadına Yönelik Şiddet Rakamları Madalyonun Görünen Yüzü'
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'Kadına Yönelik Şiddet Rakamları Madalyonun Görünen Yüzü'

Norveç Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve Öz İplik-İş Sendikası ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu işbirliğinde yürütülen "İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi" açılış ve tanıtım toplantısı Ankara'da gerçekleşti.

25.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:47

Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve Öz İplik-İş Sendikası ile Kadın Dernekleri Federasyonu işbirliğinde yürütülen "İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi" açılış ve tanıtım toplantısı 'da gerçekleşti



Haber Videosu: 'Kadına Yönelik Şiddet Rakamları Madalyonun Görünen Yüzü'
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