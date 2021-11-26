Kadına Yönelik Şiddet Konulu Seminer Verildi - Haberler
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Kadına Yönelik Şiddet Konulu Seminer Verildi

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Kadına Yönelik Şiddet Konulu Seminer Verildi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Yeşil Mahalle Sosyal Yaşam Merkezimizde Kadına Yönelik Şiddet konulu seminer verildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Yeşil Mahalle Sosyal Yaşam Merkezimizde Kadına Yönelik Şiddet konulu seminer verildi.

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