Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele UIusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı

Giresun Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 15. 09. 2021 tarih (Çarşamba) ve saat: 14. 00 de üniversitemizin Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda "Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele UIusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı" yapılacaktır.