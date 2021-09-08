Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele UIusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı
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Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele UIusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı

Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele UIusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı
Habermetre - Haberler | Toplum

Giresun Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 15. 09. 2021 tarih (Çarşamba) ve saat: 14. 00 de üniversitemizin Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda "Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele UIusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı" yapılacaktır.

Giresun Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 15. 09. 2021 tarih (Çarşamba) ve saat: 14. 00 de üniversitemizin Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda "Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele UIusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı" yapılacaktır. Toplantıda konuşmacı olarak; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sayın Fethi ELMAS ve ŞÖNİM Müdürü Sayın Nigar HAKYEMEZ katılacaktır.

Kaynak: Habermetre

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