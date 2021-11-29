HATAY (Habermetre) - KADINA YÖNELİK ŞİDDET İLE MÜCADE GÜNÜ ÇİÇEKLERLE ANILDI

Antakya Belediyesi ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü anıldı.

Antakya Ulus Meydanına gerçekleşen etkinliğe Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Alev Seçmen katıldı.

Etkinlikte; "Kadınlarımız şiddete değil, çiçeklere layıktır. "düşüncesi ile kadınlara çiçekler dağıtılırken, İç İşleri Bakanlığı'nca hizmete sunulan mobil uygulama KADES'in önemi ve gerekliliği konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yayın Tarihi :

29 Kasım, 2021

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