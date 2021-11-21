Kadına yönelik şiddet için doğada yürüdüler

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da kadınlar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla doğada yürüyüş gerçekleştirdi.

Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında tematik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Selime beldesinde bir araya gelen onlarca kadın ve aileleri, "Kadına yönelik şiddete birlikte dur diyelim" sloganı ile Kızılkaya köyündeki tarihi Aşıklı Höyüğe kadar yürüdü. İl Afet Acil Durum ( Afad ), Kızılay, Aksaray Dağcılık Derneği ve kadın derneklerinin katıldığı yürüyüşte ormanlık alanda ellerinde şiddete yönelik mücadele ile ilgili pankartlarla yürüyen kadınların farkındalık oluşturmak için 'turuncu' renkli aksesuarlar kullanmaları dikkat çekti. Kentin doğal güzelliklerinin tanıtıldığı tematik doğa yürüyüşünde, "Kadına şiddet insanlığa ihanettir", "Kadına şiddete sıfır tolerans" ve "Şiddetin haklı gerekçesi yoktur" yazılı pankartlar taşındı.

Yürüyüşün ardından bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi personeli Sevgi Akbulut (32), "'Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' ilkesiyle aynı zamanda kadına yönelik şiddete hep birlikte 'Dur diyelim' sloganımızla bir farkındalık çalışması yapmayı planladık. Aynı zamanda Aksaray'ın doğal güzelliklerine dikkat çekmek istedik. Aşıklı Höyüğün milattan önce 10 bin yıl öncesine kadar dayanan tarihine dikkat çekmek istedik. Kadına yönelik şiddete karşı bir toplumsal farkındalık oluşturmaya çalıştık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli Tuğba Özer (35) de, "Kadına yönelik şiddetle mücadele günü kapsamında bir farkındalık yürüyüşü yaptık. İnşallah özellikle şiddet, aile içi şiddet, kadına yönelik şiddete bir işaret olur" derken, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi personeli Gülşen Akalın (27) ise, "Kadına yönelik şiddete hep birlikte 'Dur' dedik. Kadına yönelik topyekun mücadeleyi önemsiyoruz. ve bu kapsamda tematik doğa yürüyüşüyle farkındalık oluşturmaya çalıştık" ifadelerini kullandı. - AKSARAY