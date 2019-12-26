Kadına yönelik mücadele toplantısı yapıldı

26.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:14

Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı.



Iğdır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde ilgili kurum amirlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda 2020-2021 yılı ulusal eylem planının uygulama aşamaları ve koordinasyon planı görüşüldü. - IĞDIR

Kaynak: İHA