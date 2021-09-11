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"Kadına ve örtüsüne yapılan hakaret kabul edilemez"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşu törenlerinde genç kadının zincire vurulmasını kınayarak, "Kadınla, tesettürüyle, bu toplumun değerleriyle uğraşmaktan vazgeçin, bundan...

Eskişehir'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşu törenlerinde genç kadının zincire vurulmasını kınayarak, "Kadınla, tesettürüyle, bu toplumun değerleriyle uğraşmaktan vazgeçin, bundan size hayır gelmez" dedi.

HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki parti heyeti, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Eskişehir'e geldi. Esnaf ziyaretinin ardından HÜDA PAR Eskişehir İl Binası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Yapıcıoğlu, gündemdeki birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"KADINA VE ÖRTÜSÜNE YAPILAN BU HAKARET KABUL EDİLEMEZ"

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu törenlerinde, bir genç kadının zincire vurulmasına tepkiler sürerken konuyla ilgili konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Kadına ve örtüsüne yapılan hakareti kabul etmek mümkün değildir. Çok çirkin bir harekettir. Bu hareketleri yapan herkese altını çizerek şöyle demek istiyorum; kadınla, tesettürüyle, bu toplumun değerleriyle uğraşmakla vazgeçin. Bundan size hayır gelmez" diyerek tepki gösterdi.

"LAİKLİK BU DEĞİL"

Yargıtay Binası açılışında Diyanet İşleri Başkanı'nın dua etmesine gelen tepkiler hakkında konuşan Yapıcıoğlu, bu durumu İslam düşmanlığı olarak tanımladı. Laikliğin bu olmadığını söyleyen Yapıcıoğlu, "Yargının tarafsız olması noktasında tartışmalar görüldü. Hukuk sisteminin böyle bir duayla açılıyor olması yadırgandı. Sadece özet olarak şunu söyleyebilirim, bazı adliye binalarının önünde yunan mitolojisinde onların o çok tanrılı dininde adalet tanrıçası olarak kabul edilen Themis heykelinin varlığına, bu Diyanet İşleri Başkanlığının duasına itiraz edenler pek itiraz etmedi. Yani ilkel bir dinin sembolleri Yargıtay Binasının önünde olduğunda suspus olanlar, yapılan bir duaya bu kadar şiddetle itiraz ediyorlarsa, kimse kusura bakmasın bu laiklik değildir. Çünkü onların tarif ettiği laiklik tüm dinlere eşit mesafede durmaktır. Bunlar laikliği İslam düşmanlığı şeklinde algılıyorlar. Çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede bu şekilde İslam'a savaş açmak kabul edilemez. İnşallah hak ettikleri cevabı yakında alacaklardır" diyerek tepki gösterdi.

YENİ ANAYASA SÖYLENTİLERİYLE İLGİLİ KONUŞTU

12 Eylül askeri darbesinin yıldönümü hakkında konuşan Başkan Yapıcıoğlu, "Yarın 12 Eylül yani askeri darbenin üzerinden 41 yıl geçti. O darbe ürünü anayasa hala yürürlükte. Yeni bir anayasa tartışılıyor. Eğer yeni bir anayasa yapılacaksa tüm taraflar toplanmalı ve herkes fikrini beyan etmeli" dedi.

"BÜYÜME SOKAĞA YANSIMIYOR"

Eskişehir'de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinden gözlemlerini aktaran HÜDA PAR Genel Başkanı, "Bugün Eskişehir'de esnafı dolaşarak sıkıntılarını dinledik. Küresel çapta salgından dolayı esnaf halen sıkıntı çekiyor. Açıklanan büyüme rakamlarına göre Türkiye'nin ekonomisi büyüyor, ihracat artıyor, fakat bu büyüme sokağa ve dar gelirli kesime yansımıyor. Gelir dağılımında ve vergi yükünün dağılımında adalet sağlanmalı" diye konuştu.

"AŞI KARŞITI DEĞİLİZ"

Son olarak koronavirüs aşısına karşı olmadıklarını ve desteklediklerini belirten Başkan Yapıcıoğlu, "Biz aşı karşıtı değiliz. Parti olarak kurumsal şekilde vatandaşların aşılarını yaptırmaları için çağrı yaptık, ancak aşının zorunlu tutulmasını yanlış buluyoruz. Olması gereken, aşıya şüpheyle bakan vatandaşların kafalarındaki şüpheleri gidermektir. Eğer giderilemiyorsa da vatandaş zorlanmamalı" dedi ve sözlerini sonlandırdı.

(Mısra Ezginur Göçer - Kazım Ulusoy/İHA)

Kadına ve örtüsüne yapılan hakaret kabul edilemez

Kadına ve örtüsüne yapılan hakaret kabul edilemez

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