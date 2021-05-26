Platonik aşık olduğu kadına ve iş arkadaşına dehşeti yaşatan zanlı tutuklandı

Bursa'da takıntılı olduğu kadın ve iş arkadaşına dehşeti yaşatan zanlı, "Kıskançlıktan yaptım" dedi.

Bursa'da takıntılı olduğu kadın ve iş arkadaşına dehşeti yaşatan zanlı, "Kıskançlıktan yaptım" dedi. Cinayet Bürosu ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başak A. (47) kendisine platonik olarak aşık olduğu iddia edilen Anıl A. (36) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle telefonda tartışmaya başladı. Bunun üzerine Anıl A., takıntılı olduğu kadının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi. İşinden evine gelen Başak A. ve iş arkadaşı Özcan D. otomobilden inerek sitenin kapısını açarken Anıl A. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Sesleri duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayaklarına ikişer mermi isabet eden kadının ve iş arkadaşının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Emniyet ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alınan Anıl A., ifadesinde olayı kıskançlıktan yaptığını söyledi.

Adliyeye sevk edilen Anıl A.'nın 25 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheli kendisini olay yerine Başak A.'nın çağırdığını iddia ederken, gazetecilerin neden yaptın sorusuna ise "Kıskançlık" diyerek cevap verdi. Anıl A., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı