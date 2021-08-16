Kadına uçan tekme atan zabıtanın iş akdi feshedildi
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Kadına uçan tekme atan zabıtanın iş akdi feshedildi

Kadına uçan tekme atan zabıtanın iş akdi feshedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taksim'de bir kadını uçan tekme atarak darp eden zabıtanın görevine son verildiği açıklandı.

Taksim'de bir kadını uçan tekme atarak darp eden zabıtanın görevine son verildiği açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Gezi Parkı'nda bulunan seyyar satıcıları kaldırmak istemiş, taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavgada İBB zabıtası, bir kadına uçan tekme atmıştı.

Tepki çeken olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından söz konusu zabıtanın görevine son verildiği açıklandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taksim'de seyyar satıcıya tekme atan şahıs hakkında İBB'den açıklama
Taksim'de seyyar satıcıya tekme atan şahıs hakkında İBB'den açıklama
TAKSİM'DEKİ KAVGADAN TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER
TAKSİM'DEKİ KAVGADAN TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER
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