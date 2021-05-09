Çocuğun gözleri önünde kadına sözlü saldırıda bulundu, tepki görünce tır sürücüsünün üstüne yürüdü...O anlar kamerada

Çocuğun gözleri önünde kadına sözlü saldırıda bulundu, tepki görünce tır sürücüsünün üstüne yürüdü.

Çocuğun gözleri önünde kadına sözlü saldırıda bulundu, tepki görünce tır sürücüsünün üstüne yürüdü...O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'da bir şahıs, otoyol kenarında tartıştığı kadına sözlü şiddette bulundu. O anlar kameralara yansırken, adam kendisine tepki gösteren tır sürücüsünün de üstüne yürüdü.

Olay, dün akşam üzeri Ankara-Niğde Otoyolu çıkış varyantında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir erkek ile bir kadın bilinmeyen bir sebeple otoyolda tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce şahıs, kadına yol ortasında sözlü saldırıda bulundu. O anlar ise yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde adam kadına sözlü saldırıda bulunurken, o esnada yanlarında bulunan çocuk ise korku dolu anlar yaşadı.

Görüntüleri çeken sürücü adama korna basarak tepki gösterirken, adam tır sürücüsünün üstüne yürüdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı